聊天機械人程式興起　專家指需先了解其運作　建立基本認知

人工智能工具ChatGPT興起，人類必須更了解其運作和發展方可駕馭及善用。

近日人工智能工具ChatGPT興起，隨着人工智能愈趨成熟，人類必需更了解其運作和發展方可駕馭及善用。香港教育大學數學與資訊科技學系電子學習與數碼能力研究講座教授暨教學科技中心總監江紹祥表示，ChatGPT對比平常使用的聊天機械人，能夠生成的內容長度和措詞結構更像人與人之間的交流，可應用於商業、教育等多方面。而香港市民面對人工智能，需普及其基本知識，並積極應用人工智能，以善用它解決日常生活問題，不用過於擔心人工智能會輕易取代人類的學習和工作機會。

江紹祥指出，平日亦會有不同機會與聊天機械人對話，例如手提電話內置的人工智能助理、政府公共服務資料查詢聊天機械人等，惟這些聊天機械人對答與人工智能工具ChatGPT不同，ChatGPT能夠就不同知識領域寫出猶如真人撰寫的文章，相信未來亦可應用在商業與教育方面，但需小心學生在撰寫文本課業時如果未有適當地運用ChatGPT，直接用作課業內容，學生很可能誤觸抄襲等不當學術行為。

對於市民面對人工智能的未來發展時應如何自處，江紹祥認為需要趁著ChatGPT等人工智能工具在社會造成更大影響之前，預早建立對人工智能的基本認識；周時要積極參與在日常生活中應用人工智能，善用人工智能工具幫助解決日常生活問題，屆時在生活上可以視人工智能工具為未來工作夥伴，規劃如何運用人工智能工具輔助學習和工作過程，不應太過着眼於擔心這些人工智能工具輕易地取代學習和工作機會。