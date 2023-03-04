就林婉儀墮海發表煽動言論　前警員押3.20判刑　官指必須判囚

總督察林婉儀前年9月在沙洲對開追截走私快艇時墮海，遺體及後尋回。1名時任男警其後被發現曾在網上指林「抵死」、「希望有得認魚啦，最好就死埋」，被指發布仇恨言論。他否認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，經審訊後上月底被裁定罪成，署理主任裁判官香淑嫻今(4日)於西九龍裁判法院聽取辯方求情，決定先提取被告的背景報告，並押後至3月20日判刑，期間被告續還押。對於辯方指希望可判處被告緩刑，裁判官認為不合適，並指必須判處監禁。

26歲被告崔駿民，事後已辭職，現報稱無業。他被控於2021年9月25日至28日期間，在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視港府。審訊時被告作供時強調，對林婉儀離世感震驚及傷心。他當時心情欠佳，又因自己幫不到忙，覺得「好忟」，才說出晦氣的反話，指向的是允許林追快艇至大陸海域及累死林的警官。

辯方求情時呈上3封求情信，當中包括2名現職警員的被告友人及被告母親。辯方指被告母親長居內地，因疫情2年沒有見過被告，今親自到庭支持被告，且想不到竟在法庭再見兒子。辯方又引述被告母親求情信指兒子是口不擇言，沒有仔細考慮便口出狂言，說出涼簿及黑心說話招致是次禍害。辯方指希望裁判官考慮被告是在特殊情況下犯案，望可盡量輕判。

案件編號：WKCC 4617/2021