參與尖沙咀警署外暴動　10被告囚4年4個月　17歲少年判入教導所

2019年10月1日有示威者聚集尖沙咀一帶示威，有人向尖沙咀警署投擲汽油彈，多人被捕。其中12人被控參與暴動，他們不認罪受審，當中11人於上月初被裁定罪名成立。該宗區院案件今（4日）移師至西九龍裁判法院判刑，法官王詩麗判處當中10名被告均監禁4年4個月，餘下1名17歲被告則判處進入教導所。法官指雖然無證據顯示眾被告當時有使用暴力，但他們均同意放肆參與暴力行為，且公然挑戰權威，目無法紀，事件中無人受傷只屬僥倖。

是次接受判刑的11名被告為袁均穎（31歲、文員）、黃蔚霖（23歲、電影製作人）、黎穎霖（23歲、學生）、吳沛伶（18歲、學生）、甄衛兒（18歲、學生）、彭漢深（29歲、地盤工人）、張俊軒（17歲、學生）、韋珍兒（22歲、尼泊爾籍學生）、梅卓羚（24歲、會計師）、林耀基（26歲、攝影師）、鄭子健（27歲、售貨員），除張俊軒被判處進入教導所外，其餘10人均被判監4年4個月。他們被控於2019年10月1日，在尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動參與暴動。 同案原有另1名被告姚志杰（24歲、運輸工人），但他經審訊後被裁定罪名不成立。

法官判刑指，雖然眾被告在本案的參與程度低，但他們均身穿裝備明顯有備而來且聚眾滋事，判刑時亦須考慮其他在場示威者的行為。法官指案發當日雖屬假期，但當天為特別的日子，示威者明顯是特意在當日行動且選擇在人流眾多的彌敦道犯事，其自私行徑對公眾造成不便，且令他們擔心安危。該些示威者亦曾向警署擲汽油彈，且不斷升級其暴力行為，是公然挑戰權威及法紀。雖然眾被告稱因無知而犯案，但當時相關事件不斷發生，傳媒亦有廣泛報道，故不接納此求情。法官考慮了控罪的整體性及眾被告當時無實際暴力行為，以監禁4年7個月作量刑起點，因眾人有良好品格，故給予減刑3個月。至於被告張俊軒，雖然感化報告顯示他沒悔意，但考慮到他有焦慮症且入世未深及有良好背景，判其進入教導所。

案件編號：DCCC 409/2020