即棄外賣垃圾徵費今年實施　調查指僅29%人願意多付3蚊

政府有意於今年實行垃圾徵費及提前管制即棄外賣餐具。有團體今日(4日)發表「垃圾徵費及管制即棄膠餐具問卷調查」，發現45%的受訪者並不了解今年下半年實施的垃圾徵費；另僅有37%受訪者表示了解今年第4季實施的首階段管制即棄膠餐具；而按現時每月垃圾量，僅得29%的受訪者只願意每月每人為垃圾徵費付出最多3港元。團體認為市民仍不了解環保法例，政府應與商界合作宣傳。

浩洋青年商會於今年1月12日至2月24日，以實地訪問及網上形式收集了462份問卷，以了解市民對環保法例的認知、垃圾徵費的承擔能力、即棄外賣盒的使用習慣及其他方案的意見，並於今日舉行分享會。

浩洋青年商會會長馬國健表示，只有25%受訪者了解2025年管制即棄膠外賣盒，而有79%受訪者於一星期內都有使用即棄外賣盒，即每人每星期平均使用8個即棄外賣盒。而在垃圾徵費方面，按現時每月的垃圾量，佔比最多有29%受訪者只願意每月每人為垃圾徵費付出最多3港元；其次有27%及21%受訪者願意付最多3.1至5港元及5.1至7港元，屬於非常低的水平，反映市民不願意為垃圾徵費。

馬國健認為，市民不願意為垃圾徵費，便需要民官商合作，推動源頭減廢及回收重用，從源頭減少垃圾；而市民普遍認同重用餐盒系統可以代替不能被重用的即棄外賣盒，建議政府研究加強其支援及推廣。有份出席分享會的議員陳家珮則認為，很多市民仍未得悉政府推廣環保的政策，認為政府有責任加大力度宣傳。