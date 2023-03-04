政Whats噏：柯仔北上考察　梁熙為女足開球有意外收穫

立法會休會兩星期，唔少議員都趁呢段時間出席內地嘅活動。其中議員梁熙就連同觀塘區議會主席柯創盛(柯仔)、東區前區議員植潔鈴以及一班兄弟姊妹齊齊上廣州考察，了解青年創業、就業及體育運動發展等，期間更為女足開球！

柯仔透露今次考察係一天團，主要有3個活動，包括到全廣州最大嘅訓練場地—木生緣球場參加高校女子足球聯賽開球禮，其次就參觀大學城嘅粵港澳青年創業孵化器以及粵澳青創國際產業加速器。

梁熙就提到女子足球比賽由粵港澳三地嘅女子足球隊參與。其中匯聚不少星級教練，如有「黃金左腳」之稱嘅吳群立、中國女足教練區楚良。梁認為，國家女足實力近年受國際認同，訓練場地又有完善嘅環境，加上最優秀人才培訓，軟硬件合璧之下、相信廣州足球發展前景光明，值得支持。同時邀請佢哋來港交流，向香港青年推廣內地足球，探討合作空間，加強大灣區青年軟性互動。

梁熙又提到，今次主持開球禮有意外收穫，遇見久違嘅聖若瑟書院嘅師兄鍾國樑，而鍾曾係香港游泳代表隊，長途自由泳嘅香港紀錄保持者，作為師弟嘅梁熙笑言自己過去喺游泳校隊中只係擔任後備，而唯一可以同師兄一齊落場嘅係普通話朗誦比賽喎。佢形容當年兩個傻孩子，依家喺不同崗位服務，卻有緣喺番禺重遇，實在難得。