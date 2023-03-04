中港離婚率疫下跌約三分一　在港出軌及受虐離異數字升

本港離婚情況普遍，香港婦女中心協會的「免費律師面見諮詢服務」，過去10年已為2,463名婦女提供服務。該會委託嶺南大學社會學及社會政策系近日分析有關個案，發現其特徵有所變化，當中的家庭主婦、中港婚姻及領取綜援個案的人數比例均呈下降趨勢。近年個案中，在香港出生、有全職工作、較高收入及學歷的比例同樣有所增加。至於個案離婚原因亦出現改變，10年前離婚主因是配偶無支付家用及虐妻，而近年個案則因自身受虐待及配偶在香港有婚外情，導致離婚率有上升趨勢。

另一方面，在過去數年受新冠疫情及封關影響下，因配偶在內地有婚外情而離婚的比率則大幅下降，由疫情前2019至2020年的10.5%，大幅下降至疫情期間的3.7%。不過在香港有婚外情的比例，則由21.8%上升至23.5%。此外，下一代數量對離婚原因亦有影響因素，子女數目愈多，離婚原因為配偶虐兒、無家用及欠債的機會便愈高。同時，再婚、家庭主婦、出生於香港及領取綜援的個案，均較少因配偶未有支付家用而離婚。

此外，在過去10年，要求贍養費的個案數字平穩，雖然前夫欠贍養費求助個案於近年只佔8%至6.6%，但根據家庭議會2022年11月發布的《香港離婚狀況進一步研究》，有87.8%人士未能收足贍養費，反映香港拖欠贍養費情況依然嚴重。至於個案的身體及精神狀況方面亦值得關注，於過去10年，有63.3%求助個案曾感到疲倦，59.4%個案曾有失眠情況，60.9%個案腦海常想着不愉快的事情，以及59.3%個案有精神緊張情況。就有關分析，香港婦女中心協會提出4項建議，包括整合離婚、單親支援職能，以加強支援單親婦女；設立危機家庭緊急求助基金及贍養費專責部門，並增撥資源予家事法庭加快處理離婚個案。