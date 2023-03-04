政Whats噏：退勞顧會2個月　鄧家彪收紀念冊

新一屆勞工顧問委員會任期由今年1月1日起，為期兩年。連任3屆、任期長達6年嘅議員鄧家彪(Bill)無再連任勞方委員，但估唔到事隔2個月，佢竟然收到勞顧會嘅紀念冊！

勞工福利局局長孫玉菡聯同勞工處同事向阿Bill贈送紀念冊，佢話內裏有不少工作照，紀錄咗喺勞顧會精彩而難忘嘅時光。阿Bill提到，過去為改善僱員待遇作出不少努力，包括增加男士侍產假、婦女僱員有薪產假14周、取消強積金對沖遣散費/長期服務金、法定勞工假期逐步增加至17天、極端情況工作指引等，可謂得益良多。勞官資三方協作、有商有量為提升僱員、改善社會及促進經濟而努力。

不過，問到有咩想做而又未完成嘅，阿Bill就透露，有關檢討連續性合約，成為自己喺勞顧會最後參與嘅討論，建議下調連續性合約規定中嘅每周工時18小時，或改為以4周為一個計算單位，或按比例計算未達連續性合約規定嘅僱員福利；另外就係改善外賣平台僱傭關係，加上當局將於年中發布整體人力規劃推算，屆時相信勞顧會亦會係一個關鍵平台，可惜無機會參與討論，不過交由新一屆委員接手，相信亦可以發揮功能咁話。