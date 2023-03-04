政Whats噏：林超英質疑人工島計劃　陳健波隔空反駁

政府力推嘅交椅洲人工島計劃，惹來社會好大爭議。繼周二(28日)元朗區議會討論有關計劃，有區議員直言擔心填海造地嘅工程開支、形容政府同奸商無咩分別之後；天文台前台長林超英亦喺社交平台發表公開信，指有關計劃同海內外多個失敗告終嘅人工島案例相似，況且耗資巨大，觸碰《基本法》財政「量入為出」嘅底線之餘，又傷害國家生態文明建設嘅方針，呼籲邀請國家高階專家組成行政長官嘅顧問團隊，對人工島項目進行獨立第三方檢視。然而，有議員支持計劃，仲拍片反駁外界對人工島嘅質疑。

林超英指人工島計劃至今已經成為耗資達財政儲備量級嘅工程項目，觸碰《基本法》第107條「量入為出」原則，佢批評有關立項之前只視作一般「工程」，只遵循一般程序，只着眼於香港內部微觀嘅需要，欠缺宏觀、科學及嚴肅論證項目嘅必要性，以及喺全國大局中嘅角色同影響，亦冇充份論證項目涉及嘅氣候變化、保安、財政等長遠風險。佢認為有關項目推展至設計階段，係置香港於前所未有危險境地，令好多人憂心忡忡。

對於政府聘請外國工程顧問公司進行「研究」嘅做法，林超英指呢啲公司嘅本業係「工程」，對氣候風險、安保風險完全外行；況且佢哋亦不理會「工程」以外嘅國家大局，尤其是當代嘅國家發展觀；加上佢哋同地產產業鏈過從甚密，難以期望佢哋作出不涉利益考慮嘅「研究」結果。佢強調人工島並非普通一條鐵路或隧道，而係影響香港未來幾百年嘅重大基建，務必從嚴論證，對項目進行國家視野嘅高階檢視，有益無害。

林超英嘅公開信發表之後，議員陳健波(波哥)亦拍片「拆解」有關質疑。佢話有團體及環保人士引用外國例子，指人工島有爛尾危機，波哥話世界咁大，當然有人會失敗，但香港三分二嘅新巿鎮發展都係靠填海所得嘅土地，加上填海而成嘅青衣九號貨櫃碼頭、現正施工嘅石鼓洲焚化爐工程，項目涉及嘅填海範圍水深可達15米，足見香港喺填海方面有豐富經驗、技術先進，對於人工島項目亦甚有把握。

至於人工島填海會違反國家「生態文明建設」方針，波哥就話國家並非禁止填海，而係要有嚴格制度審批填海項目，亦容許重大戰略嘅填海工程。而人工島同國家嘅管控填海政策係一致，並按照香港法例做環境影響評估。佢話人工島咁大件事，已經講咗好耐，如果有違反，國家點會唔出聲呀？