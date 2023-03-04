明日疫後首個遊行取消　婦女協會：很遺憾

口罩令本周三(3月1日)正式撤銷，且婦女節即將來臨，婦女勞工協會早前宣布將於明日(5日)舉行新冠疫情後首個遊行，並已獲批不反對通知書。惟該團體今日(4日)宣布，原定明日的遊行及集會已取消，對此表示很遺憾。執法部門稱，接獲主辦方通知，指平衡各方利弊後，決定取消明日的遊行，至於早前的不反對通知書已無效。

是次遊行原定於明早11點在灣仔修頓球場外集合，繼而遊行至政府總部，活動內容包括由不同處境的婦女發聲，以及向當局遞信。團體稱就業支援、同工同酬、勞工福利仍原地踏步，希望為促進權益保障而團結發聲。

執法部門今晚就相關事宜作出簡報，表示該部門接獲上述遊行通知後，隨即作出風險評估，包括檢視活動舉行場地、人數等，亦先後與主辦單位進行多次會面，評估過箇中風險後，前日(2日)向主辦單位發出不反對通知書。惟主辦單位在平衡各方利弊後，今晚決定不會在明日舉行集會遊行，相關決定已明確通知執法部門，較早前發出的不反對通知書亦因而無效。假若有人仍然繼續前往上述地方集結，均有機會觸犯《公安條例》下的「參與未經批准集結」罪。

執法人員指出，雖然不希望有人以身試法，但仍發現有許多人士，包括一些暴力團夥，表示會響應今次的活動，但基於國家安全、公共安全、保護他人權利及自由等因素，該部門有責任採取一切適切措施，阻止任何人進行違法活動。執法人員又強調，尊重主辦團體所作出的決定，不會評論活動取消背後的原因。