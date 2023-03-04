政Whats噏：ChatGPT答到亂晒籠　莫乃光話得啖笑

近期大熱嘅聊天機械人ChatGPT，唔少人都認為可以取代目前嘅網絡搜尋引擎。然而前議員莫乃光(Charles)試用之後，就以「得啖笑」嚟形容，事關喺人工智能之下，本屬資訊科技界嘅佢竟擁有演藝身份、曾演出多部電影同電視劇、獲頒多個獎項，仲要做埋音樂人添！

Charles喺社交平台貼文，話有人問ChatGPT「知唔知道邊個係莫乃光？」，答案就指佢係一位著名嘅香港演員，生於1961年，其獨特演技和形象深受觀眾喜愛咁話。Charles話答案明顯不符事實，於是佢自己又問一次，結果今次佢就變成音樂製作人同歌手！Charles又試下問「邱達根是誰？」而答案竟然係建築師同城市規劃師，同邱作為科技創新界議員嘅身份，簡直係離題萬丈！

之但係，Charles用英文去問「Who is Charles Mok？」則幾乎全部都答中，不過話佢仲係現任立法會議員，已經係過時嘅答案。用唔同嘅語文去問同一條問題，答案竟然有咁大出入，Charles當然覺得奇怪啦。但無論如何，佢話若果打算用ChatGPT嚟做功課，就真係要諗清楚至好呀。