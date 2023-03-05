疫下學童常上網課　港大研究揭各學校數碼鴻溝不斷擴大

隨着新冠疫情減退，港府撤銷各種防疫禁令，學生亦毋須再上網課，恢復回校上面授課。但香港大學教育學院有研究發現，疫情期間各學校之間的數碼鴻溝不斷擴大，並且情況嚴重，可能涉及資源及學校文化等原因。

港大教育學院昨日舉辦教育相關活動「知識薈萃：『香港教育與未來學習』創新程」，與學校和社會持份者分享該學院的研究成果，共同規劃未來學習發展方向。其中，該學院副院長(研究)、教師教育及學習領導學部教授及教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英，主持「數碼公民素養的研究為疫後家‧校教育帶來什麼啟示？」專題分享，她指港大研究團隊於2019年至2022年對香港中小學生的數碼公民素養及其影響因素做了4個週期的研究，發現隨着時間推移，學校内部和學校之間出現嚴重且不斷擴大的數碼素養鴻溝；而數碼素養除對網上學習有貢獻，亦是抵禦網絡成癮和網絡欺凌等風險的保護因素，近年的區塊鏈、元宇宙等新網上社交和交易模式，以及人工智能和大數據快速發展，例如ChatGPT等，對公民數碼能力有新要求。至於家庭資源、數碼育兒、學校文化和電子學習領導力則是影響數碼公民發展的重要因素。

該學院副院長(教與學)及教師教育及學習領導學部副教授盧婉怡，則主講「通過跨課程語言學習提升以英語為教學語言的效能」。盧指，研究發現透過教師跨課程協作，以及內容和語言融合教學法，可提升以英語為教學語言的教學效果；而跨課程協作可分正式各非正式兩種，亦可以是聯課活動；以及密集式工作坊、在校支援、校本跨課程語言學習及專業學習社群的整體模型，可促進以英語為教學語言的教師的專業發展。另外，該活動亦有學者分享了「以文化適切的策略提升中文作為第一和第二語言學習的效能」，以及「如何設計合適的『組織學習架構』以促進校內、外教育創新？」等教學相關內容。