沙士經驗成抗新冠契機　雞尾酒療法等「張張利」

2003年，俗稱「沙士」的嚴重急性呼吸系統綜合症在香港爆發，造成1,755人染疫，當中299人死亡，事後多個委員會發表檢討報告提出多項建議。17年過後，新冠疫情席捲全球，有醫生表示，本港從沙士中吸取若干經驗，包括用「雞尾酒療法」對抗冠狀病毒，醫院增設隔離病房及無創正氣壓呼吸機等，為對抗今次疫情提供不少幫助，認為疫症是契機加速醫學進程。

香港胸肺基金會主席何重文分享，沙士爆發前夕，自己正在放假照顧太太與剛出生的兒子，惟醫院一通電話，他便立即銷假回到醫院當值，照顧懷疑確診沙士及確診沙士患者，即擔任「Dirty team」。他指，當時醫院並無隔離病房，「N95(口罩)都不知道要換，除完又再用」，他形容「當時見到病人的情況真的好恐怖，今日見到好好的，明日(病情)差到要走了，病毒見一個殺一個，不會好像新冠可以傳到周圍都有」。他指，當時大眾對「沙士」一無所知，缺乏控制傳染病的設備，醫學界不斷收集數據研究，好不容易「開始知道有甚麼治療方案，沙士突然銷聲匿迹」。

疫情雖無情卻加速醫學進步。何提到，本港為新冠患者使用的「雞尾酒療法」，即是將干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林等3種抗病毒藥物混合使用，其實是在「沙士」時發現該療法對冠狀病毒有效，由於「沙士」與新冠病毒的病原十分相似，是次疫情便可派上用場。他又指，自「沙士」一疫後，本港醫療機構設立不少預防傳染病機制；醫學亦見進步，包括使用無創正氣壓呼吸機，以零創傷性的方式輔助患者呼吸，減低患者插喉的風險，何形容本港是「多了好多武器」。他續稱，以往疫苗研發需時「無10年都5年」，惟疫情加快不少研究工作，令新冠疫苗可在1年內面世，認為這是一個契機令醫療進程有改變，「是否以後可能不用等那麼久都可以研發到不同藥物？」他稱，醫療科技日新月異，一直有在不斷進步，令社會更懂得面對不同疫症。

香港胸肺學會會長林倩雯於「沙士」時剛畢業不久，在東區醫院擔任初級醫生，負責處理已康復但尚未出院的「沙士」患者。但她同樣任職醫生的男朋友在工作時不幸染疫，在醫院探病時看見男朋友行不到兩步便氣喘，感到心酸。不過她堅持工作，男朋友最後亦康復。相隔17年後，她已成為專科醫生，更是「Dirty team」的一員。她憶述，雖然早已見慣生離死別，惟新冠疫情期間仍然有不少令她心酸的畫面，一名約七旬老伯伯與約10歲大的孫子相依為命，伯伯因確診入院，起初病情不算差，可正常交談，惟不久後病情急轉直下，醫院安排伯伯與孫子視像通話，孫子滔滔不絕地跟伯伯說話，但伯伯卻因氣喘已說不出話來，其後伯伯更病重離世，爺孫從此天人永隔。林稱，當時不少患者於危重時，或「要走了」，家屬亦只可在病房外透過玻璃與其道別，場面令醫護感唏噓。