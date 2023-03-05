東方日報A1：簡約公屋挨油庫　輪候基層太命苦

劏房戶入住簡約公屋以為覓得安樂窩，原來竟是搬入隱形炸彈庫！簡約公屋落戶多區爭議不絕，其中一個選址位於屯門小欖樂安排，雖被豪宅環繞、擁無敵海景，似度假勝地，殊不知距離化學油庫僅約50米。附近居民坦言，油庫旁的選址前年大火，險生爆炸意外，加上該處只有一條路可供消防車出入，認為是消防車塞車，令大火耗時近6小時才撲熄，若過萬簡約公屋居民入住，發生意外恐疏散困難，只能嘆輪候基層太命苦！

屯門小欖樂安排選址毗鄰香港石油化學公司，該化學油庫內主要儲存原料為苯乙烯及白礦油。現場視察所見，選址擺放了政府工程車輛，有部分地方空置。而已停運的樂安排海水化淡廠曾用作片場，曾發生火災的跳蚤市場位於選址內，現被封鎖。

至於出入選址的路段只有一條青發街，闊約20米。沿街有5個屋苑，包括愛琴海、海澄軒、漣山、琨崙，以及距離選址最近的浪濤灣，5個屋苑合共約697伙，伙數是樂安排簡約公屋選址約七分之一。以房屋局提供的文件推算，料樂安排簡約公屋最多可容納約13,050人口。

居於浪濤灣11年的潘先生坦言，最令居民擔憂的是距離5,000伙簡約公屋居民極近的化學油庫。他憶述2021年8月，小欖跳蚤市場大火，跳蚤市場毗鄰化學油庫，當年居民極擔心會引發爆炸，而僅有青發街供消防車出入，消防車塞車致灌救困難，大火歷時近6小時才撲熄。

直至今年1月政府公布，潘先生才得知上址將遷入大量人口，擔心「如果佢有咩爆炸、意外，基本就疏散唔到。我哋浪濤灣同選址，其實係得一條出去嘅路，平時工程車出去時，我哋揸車都要行埋一邊……可想而知，第日有意外嗰時，有消防車、救護車，點樣可以運作到？入到嚟？」

浪濤灣業主委員會主席陳先生居於浪濤灣19年，他指附近數個屋苑亦有反對聲音；浪濤灣約六成業主向他反映，憂該處「逼爆」，興建時若有任何意外引發附近化學油庫爆炸，政府將難以承擔損失和全部責任。陳又稱，當初選擇居於此處是因為環境清幽，但附近沒有任何配套較為不便，平日以私家車出入，最近的超級市場也要駕車到黃金海岸，不明白此處為何是政府心目中的「理想選址」。對於政府聲稱簡約公屋可令附近配套更完善，陳更直言：「唔需要！」

發展局回覆本報查詢時稱，小欖樂安排附近的儲油庫自1992年起獲消防處根據《危險品條例》發出危險品牌照予兩個苯乙烯儲槽，而苯乙烯分類屬第三類危險品，即易燃液體。建築署會為樂安排項目的住宅單位及儲存庫之間預留足夠的分隔距離，以確保安全，每個簡約公屋項目營運機構都會為其管理的項目購買公眾責任保險。

■記者梁皓芊

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