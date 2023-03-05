深井沙灘垃圾堆積半年無人清　居民批食署草率

另一角度的青龍頭怡龍別墅附近的沙灘，仍可見到有垃圾。(受訪者提供)

港府去年提倡「全港清潔運動」，但「東網」發現不少地方仍是四處垃圾。浪翠園3期至青龍頭嘉龍村附近一帶的沙灘、北灣及大排咀碼頭兩旁合共10多處垃圾堆積的問題，投訴人指部分地點已堆積約半年無人清理，投訴都無用，批評食物環境衞生署做事草草了事。有議員期望，有關部門可以清潔得更加徹底。

居民黃先生向「東網」反映，在去年8月中已向「1823政府一線通」投訴雙仙灣往嘉龍村方向的沙灘衞生問題。他又指，例如大排咀碼頭一帶、青龍頭怡龍別墅附近和浪翠園4期附近等的公共沙灘仍有疑似粗糙的大型樹枝或竹木堆積，估計長達40呎，可能是由遠處飄到沙灘的海洋垃圾或建築廢物。

他又指，有些似是樹枝或竹木的垃圾堆得較為整齊，不排除是潔淨承辦商因物件較大而難以搬走，於是堆放在「角落」，好讓在拍照時拍到大環境貌似乾淨，質疑食環署視而不見，又認為潔淨承辦商對處理垃圾責無旁貸。黃先生則質疑食環署是如何監督潔淨承辦商的工作，難以理解為何食環署會不太有效地推動潔淨承辦商妥善處理垃圾問題。他感覺食環署草率將事，猶如「收到投訴當食生菜」，縱容承辦商。

「東網」致電議員陳恒鑌查詢事件，他指有關地點有不少交界位，部分範圍屬於食環署管理，部分或屬康樂及文化署管理，已向有關部門表示期望能改善問題。他又指，其實部分地方有關部門是有去改善環境，但可能過多一段時間後，垃圾堆積問題又重新出現，令有關地方或者未必能長期保持清潔，認為有關部門可以做得更加徹底。

食環署稱，承辦商已着手清理有關地點的廢棄樹幹，惟有關地點涉及的樹幹數量眾多及地理位置偏遠，且沒有行車路接駁，承辦商人員需先將體積較大及較長的廢棄樹幹以人手切割為小段，以方便搬運。儘管如此，該署指已敦促承辦商需適當增派人手和加密清理頻次，以期盡快完成清理行動。