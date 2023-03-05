全國人大會議作工作報告　今年經濟增長目標約5%

十四屆全國人大一次會議，周日（5日）早上9時在北京人民大會堂開幕，總理李克強發表他任內最後一份政府工作報告。報告中指出，全年國內生產總值增長3%，城鎮新增就業1,206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，財政赤字率控制在2.8%；而今年經濟增長預期目標約5%左右。

李克強在政府工作報告中指出，2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加大宏觀調控力度，實現了經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定，中國發展取得來之極為不易的新成就。

除了上述數據，居民消費價格上漲2%，貨物進出口總額增長7.7%。中央財政收支符合預算、支出略有結餘；國際收支保持平衡，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健。糧食產量1.37萬億斤，增產74億斤，生態環境質量持續改善。國內生產總值增加到121萬億元人民幣（人民幣，下同，約139萬億港元），5年年均增長5.2%，10年增加近70萬億元人民幣（約80萬億港元）、年均增長6.2%，

報告指出，受疫情等因素衝擊，不少企業和個體工商戶遇到特殊困難。全年增值稅留抵退稅超過2.4萬億元（約2.8萬億港元），新增減稅降費超過1萬億元（約1.15萬億港元），緩稅緩費7,500多億元（約8,618億港元）。為有力支持減稅降費政策落實，中央對地方轉移支付大幅增加。全年基礎設施、製造業投資分別增長9.4%、9.1%，帶動固定資產投資增長5.1%，一定程度彌補了消費收縮缺口。去年城鎮調查失業率一度明顯攀升，財稅、金融、投資等政策更注重穩就業；脫貧人口務工規模超過3,200萬人、實現穩中有增；5年累計減稅5.4萬億元（約6.2萬億港元）、降費2.8萬億元（約3.2萬億港元）。

十四屆全國人大一次會議上周六（4日）舉行預備會議，選出192人主席團和秘書長。中共中央政治局常委趙樂際在十四屆全國人大一次會議主席團第一次會議上，被推選為主席團常務主席。同時被推選為主席團常務主席的還有李干杰、李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華。前天津書記李鴻忠亦擔任大會秘書長。