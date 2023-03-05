梨樹路爆食水管逾日　料影響30萬人　部分屋邨清晨恢愎供水

葵涌和宜合道近梨樹路交界昨(4日)凌晨發生食水管爆裂，導致區內多個屋邨及屋苑須暫停供水，約30萬人受影響。另因搶修需時，水務署預計於今日(5日)早上約8時始陸續恢復供水。署方有見及此，昨晚已派員將一批大型水箱運送到受影響屋苑供住戶取用，居民亦紛紛前來取水。

經工人通宵努力搶修，至今日清晨6時左右，部分地區已恢復供水，其中包括梨木樹二邨；該邨第二及第三座街坊表示，今晨一早已有食水供應。

另據邨內地下一間麵包店職員稱，昨日得知會停水時，已留下部分食水，故今早製麵包時未受太大影響；而茶餐廳員工亦覺得影響不大，因剛於清晨時分已恢復食水供應。

此外，該邨第二座亦有水車供居民取水，另有水箱放置在第三座地面，有負責水車司機透露，最高峰取水時段為昨日傍晚時分。

水務署安排水車位置:

梨木樹邨第二座

葵盛西巴士總站

安蔭邨康蔭樓

象山邨 樂山樓

三棟屋村

石蔭邨 勇石樓/高座

水箱位置:

同和街近燈柱FB850

馬閃排路白田壩村樓梯

海壩村東北台牌坊

海壩村南台停車場

木棉下村停車場

芙蓉山新村牌坊

和宜合里

城門里

和宜合村停車場

梨木樹邨 康樹樓

梨木樹邨 第五座停車埸

梨木樹邨 楊樹樓

梨木樹邨 松樹樓

梨木樹村第三座

顯達路垃圾站

傳耀臺

老圍路145號

香港菩提學會主辦佛教菩提護理安老院

海霸村門口牌坊

玄圓學院停車場

圓玄安老院