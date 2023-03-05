梨樹路爆食水管逾日 料影響30萬人 部分屋邨清晨恢愎供水
2023年03月05日 05:45
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爆水管現場有工人忙於維修。(李國健攝)
葵涌和宜合道近梨樹路交界昨(4日)凌晨發生食水管爆裂，導致區內多個屋邨及屋苑須暫停供水，約30萬人受影響。另因搶修需時，水務署預計於今日(5日)早上約8時始陸續恢復供水。署方有見及此，昨晚已派員將一批大型水箱運送到受影響屋苑供住戶取用，居民亦紛紛前來取水。
經工人通宵努力搶修，至今日清晨6時左右，部分地區已恢復供水，其中包括梨木樹二邨；該邨第二及第三座街坊表示，今晨一早已有食水供應。
另據邨內地下一間麵包店職員稱，昨日得知會停水時，已留下部分食水，故今早製麵包時未受太大影響；而茶餐廳員工亦覺得影響不大，因剛於清晨時分已恢復食水供應。
此外，該邨第二座亦有水車供居民取水，另有水箱放置在第三座地面，有負責水車司機透露，最高峰取水時段為昨日傍晚時分。
水務署安排水車位置:
梨木樹邨第二座
葵盛西巴士總站
安蔭邨康蔭樓
象山邨 樂山樓
三棟屋村
石蔭邨 勇石樓/高座
水箱位置:
同和街近燈柱FB850
馬閃排路白田壩村樓梯
海壩村東北台牌坊
海壩村南台停車場
木棉下村停車場
芙蓉山新村牌坊
和宜合里
城門里
和宜合村停車場
梨木樹邨 康樹樓
梨木樹邨 第五座停車埸
梨木樹邨 楊樹樓
梨木樹邨 松樹樓
梨木樹村第三座
顯達路垃圾站
傳耀臺
老圍路145號
香港菩提學會主辦佛教菩提護理安老院
海霸村門口牌坊
玄圓學院停車場
圓玄安老院