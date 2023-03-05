打擊新界南區酒後駕駛　兩日拘17人扣查5車

打擊酒後駕駛罪行以及防止相關的交通意外，執法人員昨日(4日)起一連兩日在凌晨時分，於新界南區內進行打擊藥駕及酒後駕駛行動。

人員在各主要幹道設置路障，截查近1200輛汽車，並為司機進行酒精呼氣測試。行動中，共有16男1女司機，年齡介乎30至55歲，未能通過酒精呼氣測試，而當中14人則涉嫌「酒後駕駛」和「未能提供呼氣樣本」被捕。行動中，人員亦向駕駛人士發出總共29張告票，並扣查了3輛涉嫌非法改裝的私家車和1輛電單車。

今日(5日)凌晨時分，當執法人員在青葵公路設置路障期間，一名的士司機向人員指出有一輛可疑私家車停泊於路障前數百米的路肩。人員立即趕往現場，將其截停調查。經初步調查，人員相信該司機因擔心私家車涉及非法改裝而被「勾車」，故企圖於快速公路倒車，逃避警方路障。該名姓黃(31歲)男司機涉嫌「危險駕駛」而被拘捕，其私家車亦因懷疑經非法改裝而被扣押檢驗。

此外，一輛沿青葵公路行駛的運菜輕型貨車，被「自動車牌識別系統」偵測為「未獲發牌的車輛」，人員故此將其截停調查，並發現該貨車的行車證已過期。人員更揭發車主未有為該車購買第三者保險。該名姓鄭(28歲)的男司機涉嫌「駕駛一輛未獲發牌車輛」及「駕駛時無第三者保險」而被拘捕。人員亦立即召來登記車主接受調查，並以「容許他人駕駛一輛未獲發牌車輛」和「容許他人駕駛一輛未獲發牌車輛」拘捕該名姓吳(30歲)的男車主。