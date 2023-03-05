中央重申港澳治理方針　解決台灣問題總體方略

全國十四屆人大一次會議周日（5日）在北京開幕，會上宣讀的政府工作報告提到中央要全面準確、堅定不移貫徹對香港、澳門的治理方針，以及解決台灣問題的總體方略。

報告提到，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」的方針，堅持依法治港治澳，維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，落實愛國者治港澳原則，支持港澳發展經濟、改善民生，保持兩地長期繁榮穩定。對台灣方面，報告指出要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅定「反獨促統」，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

除了港澳台，報告提出中國要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，走和平發展道路，中國願同國際社會一道落實全球發展及安全倡議，攜手推動構建人類命運共同體，維護世界和平和地區穩定。同時，中國為實現建軍一百年奮鬥目標，需邊鬥爭、邊備戰、邊建設，全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導、大抓實戰化軍事訓練；全面加強軍事治理；鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設；各級政府要大力支持國防和軍隊建設。