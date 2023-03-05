4名小五生設計可再生能源火車模型　首參賽即奪冠

4名小五女生乘搭鐵路列車時得到啟發，設計一個運用風能和太陽能的「人工智能綠色火車系統」模型，首次參賽便獲得煤氣公司的環保智慧能源大賽小學組冠軍，贏得高達10萬港元獎學金，她們決定把獎金全數捐贈給學校添置STEM教學資源，讓其他同學一起分享成果。4位女生就讀的小學表示，四位同學透過今次比賽，綜合能力、表達技巧等大有長進，得著比獎金更豐富。學校又代她們去信港鐵，希望學生的意念得到採納。

來自太古小學的陳善熙、鄭洛瑤、麥子怡、吳沂4位小五同班同學，獲常識科老師推薦參加煤氣公司的環保智慧能源大賽，4位同學構思比賽項目，一次她們乘鐵路時發現車站佔地龐大，有發展可再生能源的空間，又觀察到列車行駛時會產生風力，可作風力發電，而露天月台可放置太陽能板收集電力，於是決定為火車站度身設計一個綜合智慧能源方案。

回想參賽過程，幾位同學均表示收穫甚豐。平常家務也不用做的小女孩，今次比賽第一次學習使用電鑽、熱溶膠槍，既害怕又新奇，她們用熱溶膠槍時曾不小心燙傷，吳同學手上仍留有疤痕，但她沒有放棄，完成作品。相比製作模型，準備向評判介紹作品這部分，對比較內向的幾位小女生難度挑戰更大，麥同學說：「當時一有時間就背匯報內容，記住要怎樣對答，連做夢也在背稿。」STEM科老師梁文翰指，經過今次比賽，她們的綜合能力提高了，尤其是表達能力，由之前害怕面對陌生人，到現在對任何人都對答自如，進步很多。