港撤疫禁旅業盼復常　「盛事之都」再辦音樂藝術節

本港所有社交距離措施結束，旅遊全面復常。香港旅遊發展局表示，旅遊大門已全面對外開放，今年亦有大型盛事舉辦，包括Clockenflap、香港國際七人欖球賽及高爾夫世界城錦標賽等。當中Clockenflap的音樂及藝術節更以本港作為舉辦點，藉此鞏固「盛事之都」的地位。

旅發局又指，今年旅發局於海外宣傳Clockenflap，吸引旅客來港，並在活動上以不同形式，發放歡迎旅客的訊息。其中新加坡公關公司Goodstuph接近100名員工，今年就因為 Clockenflap這項亞洲首屈一指的音樂及藝術節，決定獎勵旅遊目的地訂為香港，而非選擇東南亞地區。Goodstuph負責人Pat表示，大部分員工都認為香港是一個集合美食、購物及精彩活動的地方，加上不少員工是Clockenflap的「粉絲」，因此大家一致推舉前往香港參加這音樂及藝術節。

該公司全體員工於上周五(3日)抵港，展開4日3夜之旅，除了參加Clockenflap外，旅發局亦協助安排在港行程，包括參觀新落成的西九文化區M+及香港故宮文化博物館等，親身感受香港獨有魅力。