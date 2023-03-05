創意智優計劃加碼注資5億元　修讀者可同時取得文憑試及職專文憑

政府致力推動文化創意產業發展，自2009年推出的「創意智優計劃」，截至去年9月底已撥出近23億港元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1.3萬家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。財金官員今日(5日)在網誌提到，新一份的《財政預算案》中再向「創意智優計劃」注資5億港元，鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目。

他表示，新一份《財政預算案》中推出為期兩年的先導計劃，在2023/24學年起供中學生在文憑試的框架下同步修讀職專教育相關課程，並在修畢課程後可同時取得文憑試證書及資歷架構第三級的職專教育文憑，讓他們可因應個人興趣，發掘更多個人未來發展的路徑。

他又指，「創意智優計劃」經過逾十年的發展，成功為本地創意產業培育出不少生力軍，部分更獲國際肯定，例如，「動畫支援計劃」為200多家具潛質的本地初創公司提供資金和技術指導，部分製作更在日本的比賽中得獎。不少公司亦獲聘為一些國際品牌製作動畫廣告；亦有動畫師獲邀為M+博物館和美國的博物館製作展覽。