導航應用程式運用共享空間數據　助視障人士暢行東九

為推動香港發展為智慧城市，發展局及地政總署早前推出空間數據共享平台入門網站(portal.csdi.gov.hk)及首份可視化三維地圖數據集，供公眾免費使用。今年1月，局方與提供室內導航技術的開發商在「我的九龍(MyKE)」手機應用程式推出全新功能「暢行助手」，為視障或有需要人士提供室內和室外無間斷語音導航，目前覆蓋九龍東內港鐵站和地標式購物商場。

室內導航技術開發商代表張仲文表示，他們運用了入門網站的三維行人道路網、「地形圖」應用程式介面和「地理位置搜尋」應用程式介面，有效地製作有關功能。此外，發展局成立的地理空間實驗室舉辦不同活動，推廣空間數據及其應用，上月在九龍塘又一城商場舉行的空間數據共享平台巡迴展覽，設有互動遊戲及展品，讓參加者了解空間數據及其實際應用，展覽下月移師到中環展城館。

地政總署土地測量師孔青表示，發展局及地政總署於2021年開始發展空間數據共享平台，旨在提供一個以數碼地圖為基礎的一站式平台，以連結和整合不同政府部門的空間數據。

入門網站目前提供超過500種來自不同政府部門的空間數據集，涵蓋規劃、地政、屋宇、工程、人口、運輸等範疇，並提供「建築物」、「地塊」、「地址」等框架空間數據集，入門網站更可為其他數據集加入位置參考。至於首份可視化三維地圖數據集，以九龍東作為首個三維數碼地圖製作區域，涵蓋約6,500座建築物及約420座天橋和隧道等設施，當中區內10座地標建築都以更詳細及逼真的模型製作，包括啟德郵輪碼頭、建造業零碳天地等。