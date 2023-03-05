女工協會取消遊行　黑衣男持紙牌現身即被截查

香港婦女勞工協會原定今日(5日)在灣仔舉行新冠疫情後首個遊行，但昨(4日)宣布取消，已獲批的不反對通知書亦隨之失效，執法部門表明，若有人仍繼續集結，或觸犯《公安條例》下「參與未經批准集結」罪。今日所見，現場有一批身穿防刺戰術背心的執法人員戒備及巡邏，期間一名穿黑衣的男子手持寫有標語的紙牌現身，隨即被包圍，搜查其背囊。

一批執法人員今早到灣仔一帶戒備，並在灣仔港鐵站出入口加強截查，修頓球場、灣仔電腦城、盧押道、莊士敦道等均有人員駐守，附近街道亦泊有多輛執法車輛。約中午12時許，一名身穿黑色短袖上衣及長褲的男子被截查，並搜查其背囊，檢查其請願紙牌後放行，其紙牌上寫有「父權之網 你我都有份織成」字眼。

有關遊行原定今早11時舉行，由灣仔修頓球場出發至金鐘政府總部，並已獲批出不反對通知書，但協會昨晚在Facebook專頁發貼文，指遊行「很遺憾決定取消」，但未有交代具體原因。而執法部門昨表示，經過風險評估後發出不反對通知書，但主辦單位在平衡各方利弊後，決定不如期舉行遊行集會，因此不反對通知書已無效。如任何人仍到場集結，將可能觸犯參與未經批准集結罪，一經定罪最高可被判監5年。