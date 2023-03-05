忽視經痛或演變朱古力瘤　「過來人」葛珮帆林琳籲政府關注

婦女問題常被忽視！當婦女有婦科疾病時更會因不同原因而諱疾忌醫，有政黨早前作問卷調查，顯示逾8成半女性曾經歷過經痛，當中8級以上程度的經痛達3成，但問題往往未獲正視，甚或可能演變為朱古力瘤和腺肌症。議員葛珮帆及林琳亦以親身經歷，要進切除手術，說明及時就醫重要性，又批評政府宣傳不足，呼籲財政預算案中1億港元婦女資助未來可加碼。

問卷調查於2月14日至27日進行，共訪問了555位女性，得出上述結果外，當中接近1成以10級程度形容經痛，超過5成女性表示經痛對其日常生活或工作造成嚴重影響，約5成3女性表示用睡覺休息的方法來處理經痛問題，其次食止痛藥，而求醫或尋求專業意見只有約3成半，調查亦發現有五成女性沒有定期做婦科檢查。

經痛症狀可大可小，而繼發性經痛甚至是因子宮內膜異位症引起，可能有朱古力瘤和腺肌症。林琳分享自身經歷，指自己過去不曾關注經痛，至一次疼痛難忍看醫生後，始發現有大約10多釐米的朱古力瘤，遂只能手術切除，她認為各界對問題關注度低，令許多女性有生育計劃時才知道自己患有疾病；葛珮帆指自己曾接受兩次子宮肌瘤微創手術，認為政府不重視香港婦女健康的宣傳。

新一份《財政預算案》將預留1億港元加強支持婦女發展及相關工作，該政黨建議將撥款用作加強推動婦女健康活動，增撥資源給社區婦女團體在地區做更多相關工作；增加婦女健康服務等，議員葛珮帆指希望一億元是起步點，未來能「加碼」。