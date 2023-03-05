不足2成心臟病患者接受復康療程　團體推新招吸引打工仔參與

急性病發冠心病可在短時間內奪命，本港單是2021年便有1,417人死於急性心肌梗塞。有機構指，心臟復康雖可降低死亡率約20%至30%，且減低復發風險，惟本港參與率偏低，醫管局數字顯示第二期心臟復康療程參與率不足20%，即平均5名患者中僅一人參與，原因包括上班族難安排時間、以為治療完畢便康復、不明白復康的重要性等。

心臟科專科醫生黃志遠指，目前復康計劃分為3階段，依次為「住院復康」、「日間復康中心復康」、「居家復康」，期間患者會經歷運動訓練、健康教育及心理輔導。然而，心臟復康推廣困難重重，現有復康活動多以資訊為主，缺乏吸引力，而且多於辦公時間舉行，打工仔難以參與。此外，疫情亦令超過7成半的實體課程須暫停或腰斬；超過6成遙距課程同樣面臨到障礙，如患者不適應、網絡技術問題、醫護人手不足等。

為推動心臟復康，香港復康會社區復康網絡與非牟利團體「關心您的心」將於今年至2025年舉辦復康學堂，盼康復者關注健康，如嚴控「三高」。其中，5月推出首個課程，主題為家居水渠維修，學習渠道維修及保養技能的同時，帶出手術後心臟及血管同樣需要保養的護心訊息。香港復康會社區復康網絡社工梁昕希表示，學程將安排在平日晚上或周末舉行，冀以拉近醫患距離、寓學於樂、彈性時間等新方向，吸引上班族參與。課程內容將圍繞理財、技能、興趣及運動方向，醫生與患者一同參與，讓患者更易吸收復康資訊。