婦女兼顧工作家庭　調查指95%運動不足　44%病患纏身

現今婦女要兼顧工作及家庭兩方面，難抽空做運動。有機構今(5日)發表調查結果，顯示95%婦女運動時間不足，56.2%受訪者指是由於工作忙碌，故沒有時間做運動。調查亦發現，44%婦女受訪期間表示自己有患病，但婦女對自己的健康關注度不足，甚少定期做婦科檢查，以身體檢查、乳房檢查及子宮頸檢查為例，超過80%人從來不做，或兩年才做一次，尤以基層婦女情況更為嚴重。機構建議政府向家庭友善僱主提供更多誘因，推動婦女健康生活與工作平衡，例如彈性上班時間容許婦女有空間做運動。

香港基督教女青年會於去年12月至今年2月以問卷方式訪問1,128名婦女，年齡由25至59歲，了解她們日常做運動的習慣。95%受訪婦女未能做到世衞建議的體能活動量，相比2019年衛生署發表的《人口健康調查報告書》中只有18%女性不達標，女士做運動時間大幅倒退，68%更表示完全沒有做任何劇烈強度的有氧運動。該會以家庭月入入息中位數將受訪婦女分為基層及非基層，發現後者做運動的時間更少。婦女不做運動的原因眾多，56.2%受訪者指工作忙碌，41.7%需要照顧子女或家人，40.2%忙於家庭事務。

運動時間不足，婦女健康情況惹關注，44%婦女受訪期間表示自己有患病，部分更是長期病患，22%有兩種病患，16%有3種病患。惟婦女對自己的健康情況不算上心，以身體檢查、乳房檢查及子宮頸檢查為例，超過80%從來不做，或2年才做一次，過半基層婦女表示由於檢查費用昂貴而卻步。女青部門主管(女青運動)阮秀盈表示，女性有強烈責任感去「先照顧好屋企人」，不自覺忽略了自己，建議婦女可在家庭活動注入運動元素，例如相約親友做運動兼聯誼，如要長時間在家照顧家人，亦可參與線上健體課程，減少患上長期病患的風險。