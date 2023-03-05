北角長命斜　5年發生2宗奪命事故　專家：主因屬「人禍」

北角今午(5日)發生嚴重交通意外，一輛的士沿炮台山道落斜直衝至英皇道近電車路軌位置。事故中至少4人受傷，包括涉事84歲的士司機及3名途人，其中2人重傷昏迷。香港汽車會會長李耀培稱，事發地點附近以往亦發生類近交通意外，大多是人為引起，如駕駛不專注，但亦不排除是次事故由煞車失靈等機件問題引發。

李耀培又指，涉事的哥年過八旬，而近期接二連三有年邁的職業司機出事，認為當局亦應盡早檢討高齡駕駛者續牌。就目前運輸署規定，70歲或以上司機續牌，只需持有註冊醫生發出的「健康證明」，建議政府可資助職業司機續牌前進行詳細體檢，確保身體狀況適合駕駛。議員郭偉強指，炮台山道是區內著名的「長命斜」，平日有不少車輛上落，但並非交通黑洞，認為是次屬個別事故，較關注職業司機安全意識。

翻查資料，2018年底毗鄰炮台山道的長康街、英皇道及熙和街交界，該斜路亦發生致命事故，一輛私家小巴疑無打實手掣而沿斜坡俯衝，造成5死10傷。李耀培指，當年事發後，區內部分斜坡已鋪設防滑鋼砂，而馬路兩側亦減少「死車」及加設防撞欄等，但認為仍難阻人為事故。