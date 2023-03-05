青山醫院病房去年有石屎剝落　掉在病床枕頭邊　醫管局未曾公布

公立醫院最近事故頻生。繼聯合醫院發生罕見的冧手術燈意外，以及屯門醫院病人吊機路軌甩殼後，青山醫院被爆出，去年11月有病房的天花掉落石屎，一塊面積如半個枕頭般的石屎掉在病床上，假天花也掉在地上，幸好沒有病人及職員受傷。惟醫管局至今未曾公布事件，直至有傳媒查詢才證實事件。當局強調已責成有關顧問提交報告，又會安排陸續勘察其他公立醫院的結構。

有網民匿名在社交媒體Instagram的一個專頁投稿，據網上圖片顯示，青山醫院某病房有石屎在病床枕頭邊，對上的假天花穿了個洞，床邊有塊假天花板，相信原因是石屎從天花板剝落，而假天花亦因未能承受該石屎重量，繼而跌下床上及床邊。若當時有患者躺在床上，後果可謂不堪設想。

醫管局回覆東網時確認事件，表示事故後院方已安排維修承辦商進行維修，並要求樓宇勘察顧問全面勘察醫院其他地點及調查石屎掉落的成因。而根據顧問的報告，估計因為事發病房對上樓層的喉管曾經出現滲漏導致石屎鬆脫掉落。維修承辦商已於去年12月初完成維修工程，樓宇勘察顧問亦已妥善勘察該院其他地點及處理其他潛在風險。該局補充，樓宇勘察顧問曾於2021年底勘察青山醫院，當時沒有發現石屎結構有異常。

當局續指，對事件非常關注，於接獲青山醫院的報告後，已責成顧問提交報告，亦已安排陸續勘察其他公立醫院的結構，暫時未有其他建築物出現類似風險。該局又對樓宇勘察顧問的勘察工作表現非常不滿，已將是次事件記錄在顧問公司的表現報告中，有關報告會作為顧問公司日後競投醫管局其他工程的參考。醫管局續指會繼續嚴肅跟進事件，如發現當中有違規的情況，不排除會採取進一步行動跟進。