政Whats噏：簡約公屋屢被轟　江玉歡：計劃散餐冇回應時代需要

今屆政府上任後宣布多個關於民生嘅政策同計劃，例如簡約公屋、青年未來發展等等，呢啲計劃原意睇落係好嘅，但就成日畀市民同議員炮轟，包括冇諮詢、造價高、選址差、不貼合民情等等，尤其是簡約公屋更多次被人質疑。議員江玉歡話最近修讀國際房產及建築嘅課程，連日喺Facebook上發表意見，直言一個個計劃散餐並唔能夠配合時代需要，話只要政府肯為港人多動腦筋，就可以改善居住環境。言下之意，係咪政府依家嘅計劃唔似係動過腦筋嘅呢？

簡約公屋被人質疑嘅其中一點係造價高，每個簡約公屋單位造價約為86.6萬港元，甚至比每個公屋成本貴10萬港元。江玉歡就以巴塞隆拿組合屋為例，話佢哋從2019年起興建過渡屋，以貨櫃改裝，設計新頴，融入周遭環境，而且工程費用不高於簡屋，建造需時26周；佢又話巴塞政府積極研究各種方法，無論喺擁有模式、建築模式、管理模式，都多條腿走路，反問房屋局局長何永賢作為建築師出身，簡約公屋呢個造價，可唔可以有巴塞嘅設計？

雖則過渡性房屋係必然，但江玉歡就話香港回歸後接近30年，一提到房屋問題政府仲停留喺「起多啲公屋」嘅階段，冇解決過滿足唔同需要人士嘅住屋需求、創意建築、善用城市空間、智慧大廈與小區同減輕樓宇管理嘅負擔等問題，結果令到舊區變咗好舊嘅區、愈住愈細、樓宇管理停留喺80年代、城市設計碎片化；至於土地規劃政策陳舊，混合式土地研究冇進展，反映咗政府規劃及用地政策上未能貼近市場現實，冇回應新時代及社會需要。

佢強調房屋並非只係解決基本住屋需要，而係需要預防同解決社會問題，例如唔少國家針對年輕人同老年人建設特別社區，又或者喺疫後新商業時代，締造新土地使用方式同縮短地契年期，減低地價，為發展商同政府帶嚟靈活度。

其實坊間，包括佢在內都喺房屋方面提咗好多建議，所以佢話政府只要肯為香港人多動腦筋，居住環境就會改善嘅，而目前只有一個個計劃散餐，就算有發展綱要都要行得出，訂好策略、跨部門協作同法定責任、市民可以監督，先可以符合時代需要咁話。