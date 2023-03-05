9成半婦女想打工卻未能如願　工會促設立一站式支援釋放勞動力

港九勞工社團聯會轄下婦女事務委員會一項調查發現，5成受訪婦女目前沒有工作，面對現時託兒服務不足情況，當中9成半受訪時表示就算想外出打工幫補家計，亦未能如願；而雙職婦女的受訪者中，有近4成每周平均工時達45小時或以上，社區託兒名額太少，更令她們難以兼顧工作及家庭，因而加重生活壓力。

勞聯主席林振昇建議，必須善用最新財政預算案中預留的1億港元，設立一站式婦女支援服務，以提供相關職業培訓、工作配對等以釋出本港婦女勞動力，補充現時的勞動力短缺的情況外；而為讓婦女減少因外出工作而忽略家庭照顧的顧慮，當局應向學校增撥資源，以關展在校課餘託管計劃，額外向學校撥款以增聘人手或與非牟利機構合辦相關託管服務，將有利在職婦女更專注發展既有的工作及事業。

此外，勞聯更建議政府應帶頭落實家庭友善政策，制定具體指標，包括立法訂立親職假，允許僱員以小時為單位，容許他們請假1至2小時處理家庭事務，另亦建議容許僱員在特別情況下向僱主申請彈性工時工作安排，讓包括婦女在內的員工可在「工作與家庭生活」之間取得平衡，將有利釋出更多婦女勞動力，補充現有勞工短缺情況。