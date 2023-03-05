過去3個月衞署接54宗針後異常報告　14人接種疫苗後疑面癱

新冠疫情已回穩，本港亦正式全面復常，惟過去2年港府一直谷針，不少市民出現各種副作用。衞生署近日更新疫苗安全監察報告，由去年12月至今年2月，本港無人離世前14天內曾打針，而累計120宗死亡個案中，至今也未曾發現任何病例跟打針有因果關係。另外，過去3個月接獲54宗針後出現異常的報告；14人針後懷疑面癱；3人針後疑現心肌炎或心包炎；以及2人針後懷疑吉．巴氏綜合症。

去年12月1日至今年2月28日期間，衞生署接獲的異常報告中，有14宗涉及住院治療，全部均屬醫管局呈報個案，涉及9男5女，年齡介乎5至75歲。個案中，約3分2屬於「事故發生，病人沒有持續損傷」或「輕微損傷」，最主要的症狀包括胸痛及面部肌肉無力。

於此段期間，也有14人針後懷疑面癱，其中1宗個案缺乏資料作評估、6宗需要更多臨床資料才能作總結，其餘7宗個案涉及2男5女，年齡介乎28至83歲，當中3人曾打科興、4人曾打復必泰疫苗。至於接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案則有3宗，其中1宗個案缺乏資料作評估；另1宗屬無關的個案。其餘1宗病例涉及1名20歲男子，曾接種復必泰。至今累計有236人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎。

同期間，衞生署接獲2宗針後出現懷疑吉．巴氏綜合症的報告，其中1宗個案被認為與疫苗接種無關，另1宗則涉及一名32歲女子，她在接種復必泰疫苗11天後出現肢體無力及麻痹，經治療後已出院。吉．巴氏綜合症是一種罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難，大部分患者都能完全康復，不過一些患者會持續乏力。該病可在多種的傳染病感染後出現，例如流感。