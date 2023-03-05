玉輪月尾邀太白　夜空爭輝掩金星　下次已過四十年

今個月尾有罕見天文奇景睇！根據香港太空館資料，本月24日將迎來頗受天文觀測者關注的「月掩金星」，其開始時間為當日晚上7時47分，並在晚上8時53分結束，將歷時約1小時6分鐘，且肉眼可見。太空館預料下一次發生在香港晚間的「月掩金星」將要等到2063年5月31日，天文愛好者切勿錯過啦！

金星的亮度在太陽系內僅次於太陽及月球，但由於金星長期處於太陽附近，因此「月掩金星」普遍發生在日間而鮮為人見，但今次難得在入夜後發生，若天公作美將容易觀測到。而翻查資料，最近一次發生在晚間的「月掩金星」是1895年以前，即距今已超過128年。

至於今次的「月掩金星」，將發生在「春分」(21日)後的周五。當日傍晚6時27分首先會出現「金星合月」，時隔約1小時20分鐘後「掩星」將於月球東側附近開始，並在晚上8時53分於月亮西側附近結束。由於月球的視覺運動比金星快得多，太空館建議觀測時可追蹤月球，以顯示金星的相對運動。

在「掩始」時，月球位於西北面離地平線大約18度，由於兩者都頗為明亮，市民可以用肉眼直接觀賞，使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡則更清晰。至於「掩終」時，月球會運行至離地平線只有3.8度的位置，觀測者需要到西北面幾乎毫無遮擋的地方才能觀測得到。