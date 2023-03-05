人工智能(AI)聊天機械人「ChatGPT」喺全球掀起熱潮，唔少議員都有玩，但當中都隨時出現資料出錯嘅情況。就好似議員林筱魯近日喺「ChatGPT」度問，「林筱魯是誰」，結果竟然唔係議員，而喺其他職業，究竟係咩呢？

林筱魯先問：「林筱魯是否香港的政治人物？」「ChatGPT」指「是的，林筱魯是一位香港的政治人物，曾經擔任過香港立法會議員。她是香港民間XXX線的創始人之一，也是一位著名的人權律師和社會活動家。她在香港的政治和社會領域中擁有廣泛的影響力和聲譽。」。就咁睇，好似無錯，但其實林筱魯唔係香港民間XXX線的創始人之一，亦唔係人權律師，更加唔係「她」。

喺呢個時候，林筱魯再問，但「ChatGPT」就話佢係台灣演員、主持人和歌手等。林筱魯亦唔放棄，並將範圍收窄到「政治人物林筱魯」，「ChatGPT」就終於答啱佢係政治人物同現任立法會議員，不過就多咗民X黨成員，而政治立場傾向自由派同民主派。

林筱魯最終要求「ChatGPT」寫澄清信，但「ChatGPT」喺信中繼續寫錯，亦好搞笑咁話，「林筱魯是一位香港的政治人物，現任立法會議員，但她並不是民X黨成員。不知道是我學識不精還是人工智能太年輕，希望大家不要跟我一樣被它給騙了。如果你們有甚麼問題，歡迎留言，我會盡力為你們解答。謝謝！」

去到呢個階段，林筱魯應該好勞氣，質問人工智能能否取代人類，仲認為「ChatGPT」喺調研同判斷能力上嘅誤差，真的比得上唔少人。