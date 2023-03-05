父親手牽子女踩Roller　梳士巴利道尾隨巴士　網民：生仔要考牌

80年代盛極一時的滾軸溜冰，時至現今雖仍受不少人喜愛，卻並非任何地方都適合玩。有市民今日(5日)在社交平台貼出一張圖片，只見一名父親雙手牽着兩名踩着滾軸溜冰(Roller)鞋的子女，在尖沙咀香港文化博物館外的梳士巴利道步行，且3人緊隨着前方一輛雙層巴士後，情況相當危險，更引來網民熱議。

該照片今日另被分享至各個網上社交平台，只見相中父親與兩名子女表現相當輕鬆，身處馬路仍「處變不驚」，但不少網民則指摘該名爸爸「無腦」、「馬路當公園」，直言「生仔要考牌」、「呢啲真係叫共赴黃泉」。有網民質疑3人並非港人，而原發貼者則回覆稱「國語人嚟，喺海運(大廈)樓梯見到」。

車來車往的道路並非玩滾軸溜冰的合適場所，本港2011年就曾發生一則交通意外，一名外籍男子穿上滾軸溜冰鞋，於中環花園道長命斜俯衝，惟懷疑收掣不及追撞一輛專線小巴車尾，該男子其後雖然受輕傷，不過有律師就曾指出，馬路只供車輛行駛，途人不應任意橫過，甚至進行滾軸溜冰等活動。

根據現行交通條例，任何人疏忽地危害其本人或他人安全，即屬犯罪，可處罰款500港元。若事件不幸導致有人受傷甚至死亡，其家屬可提出民事訴訟，追討一切損失，更有機會被控蓄意傷害他人身體，負上刑事責任。