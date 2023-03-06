百年歷史建築本周五起暫停開放　龍虎山環境教育中心暫重開無期

在過去三年疫情下，不少市民均愛上在港遠足，感受香港擁有的自然景觀，亦順道了解遍布各處的歷史建築，如市民在港島西區到太平山頂及西高山遠足，途中就有機會看見三幢白色建築靜靜地座落在半山區內，不少行山客會在該處休息及參觀。

事實上，該建築現為龍虎山環境教育中心，是擁有逾百年歷史的已評級歷史建築群，分別為一幢一級及兩幢二級，屬薄扶林水塘的後期工程，約於於1890年落成，當年是用作派駐看守員入住，全天候守護珍貴的水務設施，防止有人惡意破壞或污染珍貴水源。

而香港大學與環保署在2008年簽定合作項目協議，將建築群改建成現時的龍虎山環境教育中心，以舉辦生態導賞團、綠色工作坊與生態速查等活動，讓公眾認識龍虎山以及香港大自然相關的歷史、人文和環境生態，惟有關合約期將在今年屆滿。而東網記者亦發現，該中心的官方網站亦發出了通知，指中心建築群和花園將開放至今個星期四（9日），翌日起暫停開放。東網已向相關部門查詢重新開放日期，以及該歷史建築群的未來使用情況，正等待部門回覆詳情。