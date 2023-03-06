東日街市人車爭路　拒納民意運署離譜

前稱「東涌臨時街市」的東涌東日街市預計本月落成啟用，36個攤檔亦已出租，料可紓緩當區「買餸貴」問題。惟繼去年有調查指超過6成受訪居民仍不知道詳情後，有議員擔心鄰近交通配套未盡完善，令擠塞及安全題加劇，又指已多次約見運輸署官員，奈何建議不獲接納，批評署方「為官避事平生恥」，將於3月中會見運輸署署長商討。而東網記者昨日(5日)到場視察，發現上址有工人正搬運物資，料為啟用作最後準備，而街市外圍放有圍欄，亦有「死車」停泊路中，期間多輛工程車亦駛經上址。

政府早前提出計劃利用富東街和翔東路中間的行人路及單車徑，以及毗連的富東街部分行車道興建東涌東日街市，並指選址方便易達，亦鄰近東涌港鐵站，服務範圍將不限於選址附近的居民。

惟立法會港島西議員陳學鋒指東涌富東邨一帶的交通問題多年來未有得到解決，隨着社會全面通關復常、東日街市即將投入服務，未來富東邨一帶的交通擠塞和安全問題只會更加嚴重。他指過去多次約見運輸署代表到場視察，包括在去年10月及12月，並提出要解決行人過路及上落貨問題，並視察東薈城對出「實時交通燈號調節系統」，反映路口交通安全問題。惟他指每次討論的內容都重複，他所提的建議，部門不接納；部門提的建議，亦根本無助解決問題。

對於運輸署的態度，陳學鋒批評是行政僵化，亦沒有尊重地區意見。就東日街市存在「揸車盲點位」，為交通隱患，他建議調整交通燈號位置，惟署方則堅持方案，他稱「係咪撞到人先作調整」。他又指東日街市鄰近有2所學校，校長亦曾就交通問題表達意見。至於東日街市的上落貨問題，他指雖然政府曾提出送貨有指明時間安排，惟他認為「送貨時間唔到你話事」，或增擠塞機會。他指官員應該多用心去處理問題，而不是遇事避難、因循守舊。

另外，陳今年1月亦曾去信政府，要求改善順東路及達東路塞車情況，因富東邨停車場不足，導致車輛從順東路轉入達東路後要沿路一直駛出，造成嚴重交通擠塞。他建議應研究盡快落實在順東路及達東路路口增設告示牌，清楚顯示富東邨停車場的剩餘泊位，讓車輛不會在車場車位已滿的情況下從順東路轉入達東路，從而疏導車輛。

東日街市乾、濕貨及熟食攤檔共有36個，政府早前共收到1,044個合資格申請，並已進行公開抽籤，定出合資格申請人揀選租用街市攤檔的先後次序。而東網亦就東日街市啟用後，預計鄰近增加的車流量會否帶來擠塞等情況向運輸署查詢，但至截稿前未獲回覆。