東方日報A1：84歲司機落斜失魂　炮彈飛的傷3人

港島昨日發生「炮彈飛的」嚴重交通意外，一輛的士沿炮台山道落斜時失魂，直衝至英皇道交界近電車路軌位置，猶如打保齡球般撞飛3名途人，事故中4人受傷，當中兩人重傷昏迷。肇事84歲的士司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，有指事發後有人聲稱意外時煞不到車。對於近期接二連三有年邁職業司機發生交通意外（詳見表），有意見認為港府應盡早檢討高齡駕駛者續牌事宜。

昨日下午1時許，一輛的士沿炮台山道往大強街方向行駛時，期間懷疑落斜時失事，車輛高速衝落英皇道，連撞多名過路途人後，至近電車路軌位置停下。有途經車輛的行車鏡頭錄影了事發一刻，顯示出事路口的行人過路處當時正是綠燈，途人正步行過馬路，豈料涉事的士突然高速沿炮台山道俯衝而下，造成多人未及反應被撞倒。從畫面所見，有途人撞至炒上的士車頭冚，連車衝前10數米才被拋飛落地，身軀未再動彈。

意外中有3名途人被撞傷，當中一名48歲印度裔女子及一名姓朱59歲女途人頭部重傷昏迷，她們一人倒臥於的士車頭前，另一人倒臥車側；其餘一名48歲菲律賓籍女子手部受傷。肇事姓倪84歲的士司機亦報稱胸痛不適，坐於車廂內等待救援；車上姓莊43歲男乘客則報稱腳部受傷。事後多輛救援車輛將傷者分別送往東區尤德夫人那打素醫院及律敦治醫院治理。

執法人員封鎖現場，根據現場情況，行車路上並無留下煞車痕，地上遺有傷者的鞋、電車路軌留有血漬，意外原因仍有待調查，其後拖車到場將的士拖走。肇事的士司機昨晚因涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，被執法部門扣留調查。因交通意外影響，英皇道往鰂魚涌方向近大強街的全線一度封閉，期間介乎炮台山至鰂魚涌之間的東行線電車服務及介乎鰂魚涌至怡和街的西行線電車服務暫停。

肇事司機年過八旬，令市民再次關注高齡司機應否續牌。香港汽車會會長李耀培指，近期接二連三有年邁職業司機出事，他認為當局亦應盡早檢討高齡駕駛者續牌。根據目前規定，70歲或以上司機續牌，只需持有註冊醫生發出的「健康證明」，李建議政府可資助職業司機續牌前進行詳細體檢。議員郭偉强則指，炮台山道是區內著名的「長命斜」，平日有不少車輛上落，但並非黑點，認為是次屬個別事故，他較關注司機安全意識。

運輸及物流局局長指關注事件，並慰問傷者。就年邁司機問題，他稱港府一直關注司機健康，而署方正檢討駕駛執照持有人體格證明機制，完成後會進行諮詢。

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