東方民調：財赤擋箭削開支　杯水車薪乏力救市

港府過去3年防疫不力，花費大量公帑作抗疫開支，經濟更節節下行，民不聊生，去年整體經濟收縮3.5%，錄得1,400億港元赤字，遠高於原來預算560億港元赤字。面對千億財赤，政府大條道理做「孤寒財主」，政府整體開支下降至6%。《財政預算案》公布後劣評如潮，各界批評杯水車薪，提振乏力，沒有亮點，中產基層同樣支援不足。

新冠疫情漸過，港府公布醫療衞生在2023至2024年度的預算為1,248億港元，較今年度的1,628億港元削23.3%，經常性開支亦有所減少，本年度預算1,279億港元大減至1,044億港元，跌幅約18%。議員炮轟當局削減醫療衞生開支後，仍對發展基層醫療欠缺細節，包括對於罕見疾病、市民面對疫情後精神健康、加強醫護培訓及免交臨床實習費等議題均未有着墨，形容預算案「有空白、有缺口」。

政府亦削社福界百分之一的經常性開支，預算案的扶貧措施再遭詬病。有關注基層組織斥政府紓困解困杯水車薪，「精準扶貧」無影無蹤，亦不見有就業不足資助，惠民措施不足夠。市民所期望一萬元消費券、多兩個月綜援等措施皆落空，津貼僅多半月糧，消費券又減半，有基層指香港通脹增加，扶貧政策效用不大。被狠批為「窮人無望」的預算案，亦缺乏支援中產措施。議員江玉歡直斥，中產面對的問題有增無減，預算案欠缺對中產的關顧，父母免稅額不足，以及對外傭沒有免稅額感失望，形容中產「碗飯冇餸」。

3年抗疫，社會死氣沉沉，經濟一潭死水，港人為口奔馳。港府除了早前推出全球宣傳活動外，亦啟動針對港人的「開心香港」活動，盼社會增添開懷笑臉。但有學者形容活動如「整色整水」，較2003年沙士後的活動亦遜色，單次活動難以改變市民的開心指數，又認為應改善基層住屋問題，根源地令市民快樂。至於樓市辣招依然不肯撤，只作微調減辣，對跌跌不休的樓市振興乏力。