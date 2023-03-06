東方民調：「開心香港」揈公帑　又怕庫房會乾塘

香港剛開始復常，經濟要回到新冠疫情前水平仍需時間。惟政府新一份《財政預算案》已即時「閂水喉」，多項紓困措施以至消費券均「大縮水」，社會福利及醫療衞生等開支亦減少。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，經濟未復甦、百物騰貴，市民生活困苦，惟預算案「派糖」措施無助解困，批評5,000港元消費券只是「好過冇」，希望可以再加碼。受訪者又批評政府「開心香港」活動做騷疏爽，紓困孤寒，預算案亦欠化解財赤措施。

《財政預算案》出爐，市民最關心「派糖」措施，惟消費券較去年減半至5,000港元。不論企業利得稅、市民薪俸稅和個人入息課稅雖維持獲100%寬減，但上限由去年一萬元縮至6,000港元。住宅物業差餉寬免亦由全年減至首兩季，每戶上限挫至1,000港元，而綜援住戶、長者生活津貼等計劃僅多發半個月補貼。民間怨言當局既要派糖，又擔心財政赤字，庫房乾塘。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問378名18歲或以上市民，結果顯示，對於經濟未復甦，政府多項紓困措施已大縮水，28%受訪者直指，市民有排捱；26%指非民心所向；22%批評難解燃眉之急。對於消費券減半至只有5,000港元，28%受訪者希望再加碼；20%指聊勝於無；19%斥大失所望；認為已經足夠的僅19%；14%坦言會「慳住使」，無法開心消費。

預算案削福利開支，綜援、長生津僅派多半個月，亦欠失業援助，43%受訪者直指，百物騰貴，無助解困；20%斥欠精準扶貧；11%批評杯水車薪。醫療衞生開支亦減少近兩成，43%受訪者憂慮支援基層醫療力度不足；30%擔心無足夠資源消化積壓的非緊急服務；10%直指疫情善後及醫護培訓着墨少。

政府預留開支大搞「開心香港」活動，40%炮轟政府做騷疏爽，紓困孤寒；23%斥當局整色整水，搞好住屋最實際；19%批評無善用公帑，窮人開心無望。對預算案的振興經濟措施，53%不滿政府欠措施化解財赤；17%批評支援旅業不足，提振乏力；12%直指不撤辣招，難振興樓市。綜觀情況，大部分受訪者對新一份《財政預算案》感到不滿，批評扶貧紓困力度不足，對消費券減半，「派糖」措施大縮水大失所望，形容預算案無助紓困，市民仍有排捱。