司機高齡態龍鍾　運署續牌監管鬆　署長：正檢視調整空間

《東方日報》今日(6日)以A1頭版報道一輛載客的士昨日(5日)下午在炮台山道落斜時失控，高速衝落英皇道，接連撞飛3名途人，3名傷者其中兩人傷重昏迷，涉事的士司機年屆84歲，引起公眾對職業司機門檻是否需要加高的討論，當中尤以高齡司機最值得關注。惟運輸署後知後覺，僅稱正檢視是否有調整空間，拖到今日仍然只聞樓梯響。

現時70歲或以上司機要續牌，須向運輸署提交體格檢驗證明書。運輸署署長羅淑佩今早(6日)在電台節目表示，當局去年中成立專家小組，檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，目前僅有具體的方向及概念。當局正檢視對較年長的司機的年齡及體檢的項目內容是否有調整空間。包括更仔細檢查眼、耳、手、腳的反應等。

羅淑佩承認本港司機有老年化趨勢，按照去年底持有效的士或公共小巴駕駛執照人數顯示，當中「50至59歲」、「60至69歲」兩個年齡組別佔最多，其次是「40至49歲」，與「70至79歲」數字相若。至於昨日北角意外是否涉及機件故障，羅則指有待驗車報告。問及事發地點的「長命斜」過去數年發生嚴重交通意外，她稱已檢視有關路段是否可有改善工程，包括增加緩衝硬件等。

翻查記錄，近期高齡司機涉及的嚴重車禍包括，上月葵涌66歲的士司機涉嫌危險駕駛，越線撼撞導致42歲電單車司機死亡；本年初1名87歲司機9日內3度失事，其中兩宗更涉及危險駕駛被控。