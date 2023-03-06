涉名媛謀殺案協助罪犯逃亡　41歲男子准保釋候訊

名媛蔡天鳳遭謀殺一案，執法部門經進一步調查後，於上周四(2日)再拘捕1名在遊艇租賃公司工作的男子，指他涉嫌協助罪犯從水路逃走。該漢被控1項協助罪犯罪，案件今早（6日）在九龍城裁判法院提堂。 被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至5月8日與相關案件一併處理，以等候進一步調查。被告獲准以5萬港元保釋外出，其間須居於報稱地址、交出包括剛新續期的收據在內的旅遊證件且不得離港及每周2天到青衣警署報到。

任遊艇公司職員的被告林舜（41歲）被控1項協助罪犯罪。控罪指被告於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺。

資料顯示，該名被捕男子涉嫌企圖收取案中1名疑犯達30萬港元的酬勞，協助對方經水路離港。 至於該宗名媛遭謀殺案，執法人員早前拘捕涉案死者前夫一家4口，並於上周一（2月27日）已被解往九龍城裁判法院應訊。死者的前夫鄺港智、前大伯鄺港傑及前家翁鄺球被控1項謀殺罪，指他們於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村56B號地下內，謀殺女子蔡天鳳。死者前家姑李瑞香則被控於同年2月23日，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。4人暫毋須答辯，其案件押後至5月8日再訊，以待進一步調查，4人均須還押。另外，鄺球的情婦則被指於上月中旬以月租逾4萬港元，租用西九龍圓方上蓋凱旋門的1單位，用作窩藏鄺港智而被控1項協助罪犯罪，她獲准保釋候查，須於3月下旬向執法部門報到。

案件編號：KCCC 640/2023