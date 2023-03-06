驚蟄鵝頸橋底水洩不通　「小人婆」打到無停手　市民冀驅爛桃花

「打你個小人頭！」今日(6日)是廿四節氣中的「驚蟄」，象徵冬眠的昆蟲動物被大地春雷驚醒的日子，而港人傳統上會「打小人」，祈求打走是非、厄運。打小人攤檔集中地之一的銅鑼灣鵝頸橋底再度熱鬧，人山人海，今早約11時，已有接近百人輪候打小人，部分攤檔持續排了接近30人，拍打聲不斷，排隊的人普遍要等半小時才能打，更有旅客專程來打「爛桃花」。

台灣來港工作數天的Miky表示，來港後剛好驚蟄，有人介紹可以打小人應節，特意抽時間前來鵝頸橋底，打走爛桃花。細問之下，Miky所打的並非自身爛桃花，她說其丈夫身邊有眾多女人纏繞，急着要驅趕「第三者」，又說去年工作運不順，賺不到錢，希望打走不順。她更請了多份寶牒為家人消災祈福。

何太則表示每年都會來打小人，過去兩年疫情沒來打，運勢比較一般，適逢女兒職場上出現是非小人，工作運不順，便帶同女兒趕走小人，打畢兩人即感舒暢，萬事順利。樣子年輕的阿鋒首次來打小人。他稱獲朋友邀請一同打小人，並無特定對象，旨在應節祈福。

「小人婆」黃姑表示，今年來打小人的人數較以往多，由早上5時起便「打到無停手」，旅客亦重現，分享有上海人過去兩年未能親赴打小人，只能於網上預約服務，今年則專程來「一打就打十多人」。她預計生意數之不盡，但不會加價，維持每次50元。