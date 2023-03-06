警員涉長沙灣醉駕撞傷人　被告續准保釋　案件移交區院

警員於去年5月休班期間在長沙灣駕駛Tesla電動車時撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試，以酒後駕駛罪被拘捕，其後被落案起訴危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限制度的情況下駕駛汽車、及使用殘缺車輛共3罪。案件今早（6日）在九龍城裁判法院再訊，被告暫時毋須答辯，控方表示案件將會交往區域法院處理。裁判官最終將本案押後至4月3日再訊，等候控方準備轉介文件，期間被告續准保釋。

27歲被告何家榮，報稱警員，控罪指他於2022年5月28日在香港九龍深水埗元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害。他另被控於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；及該私家車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。

同類案件過去時有發生，上年7月22日一名女子駕駛私家車至葵盛西邨對開，撞毀路旁約2米鐵欄，同車一名休班警長接力駕駛私家車至500米外，休班警長吳志偉的呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有58微克酒精，超過法例訂明限度的22微克逾1倍，兩人承認酒駕，各被判罰款4,000港元及停牌半年至一年。

2018年10月底，休班男警長黃嘉俊在凌晨時分，駕車駛至屯門與一輛政府車相撞，事後他接受酒精呼氣測試，被揭體內酒精含量超標2.4倍，被判接受200小時社會服務令、停牌兩年及罰款5000港元，需自費參加駕駛改進課程。

案件編號：KCCC 2971/2022