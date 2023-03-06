去年接1835宗貪污投訴　按年跌19%　4場選舉共135宗投訴

香港貪污情況有下降趨勢。根據執法部門資料，2022年共接獲1,835宗貪污投訴(不包括選舉投訴)，較2021年跌429宗，減幅19%；可追查投訴為1,438宗，較前年下跌300宗，減幅為17%。涉及政府、公共機構及私營機構的貪污投訴數字均下跌，其中以私營機構的跌幅較為顯著，相信貪污投訴下跌主因是去年初第五波疫情導致經濟活動減少。去年共204人在104宗與選舉無關案件中被檢控，以案件人數及宗數計的定罪率分別為80%及82%。

政府及公共機構方面，去年涉及政府決策局或部門的貪污投訴較前年下跌17%至533宗，可追查投訴則下降13%至372宗；有關公共機構的投訴下跌12%至121宗，可追查投訴下跌21%至77宗。私營機構方面，去年接獲的貪污投訴較前年跌20%至1,181宗；可追查投訴跌19%至989宗。3個錄得最多投訴的界別分別為樓宇管理、建造業和金融及保險業。

選舉投訴方面，2021年選舉委員會界別分組一般選舉、2021年立法會換屆選舉、2022年行政長官選舉及2023年鄉郊代表選舉均已順利舉行。執法部門於去年就該4場選舉分別接獲20宗、96宗、5宗及14宗的選舉投訴，即共135宗，當中20宗、96宗、5宗及12宗屬可追查投訴。此外，去年有11人因選舉罪行而被檢控；12人因干犯選舉罪行被定罪；22人因干犯輕微選舉罪行(主要涉及選舉開支)被予以警告。至於《選舉(舞弊及非法行為)條例》下，在2021年新增的第27A條「在選舉期間內藉公開活動煽惑不投票或投無效票」，部門至今已落案起訴9人，全部被定罪，另有一人已接受警誡。