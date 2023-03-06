本港4個月錄近200宗鳥撞玻璃意外　死傷遍布多區　沙田最嚴重

本港高廈林立，不少商廈採用鏡面或玻璃幕牆設計，隨時成為野生雀鳥的死亡陷阱！香港觀鳥會監察發現，本港去年4個月內錄得196宗「鳥撞玻璃」意外，造成179死亡、17受傷。觀鳥會指，全港15個區均發生鳥撞玻璃意外，而重災區是沙田區，錄得43隻，其次依次是東區、觀塘區、灣仔區及離島區。

鳥撞玻璃是指雀鳥無法識別玻璃幕牆或鏡為障礙物，誤以為可以飛過，因而撞上建築物而傷亡。觀鳥會於去年9至12月首次進行鳥撞玻璃監察和記錄，結果錄得196宗事故，其中去年11月發生多宗集體鳥撞事件，初步估計與秋天遷徙季節有關。傷亡雀鳥涉及38個品種，當中近7成為候鳥，如栗頸鳳鶥、北灰鶲及矛斑蝗鶯；其餘更包括全球「極度瀕危」的黃胸鵐及國家「近危」的矛斑蝗鶯等具保育級別的物種。

觀鳥會初步分析指，相關個案涉及建構物包括裝有玻璃或鏡面外牆的大樓或商埸、透明隔音屏障、透明玻璃欄杆和村屋等，更認為事故數量值得關注，憂鳥撞玻璃會影響香港生物多樣性和受威脅物種的保育，冀透過長期持續的數據收集、監測和分析，推動香港成為「鳥類友善」城市。