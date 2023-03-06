生產力局4項研發項目通過內地科學技術評價　支援企業升級轉型

新型工業化元素包括採用智能及數碼化、⼈機界面、創新材料等技術。香港生產力促進局(生產力局)的4個與新型工業化相關的研發項目「工業4.0智能製造——數字化精益系統（生產線精益分析裝置）」、「鋁-鋼/鋁-碳纖維板材回填式攪拌摩擦點焊技術與工藝」、「廚餘全面轉化系統」及「自動化液態冷凍系統」通過內地科學技術成果評價，其中3個項目的技術成熟度更被評為最高級別第13級(回報級)。

這些評級是根據國務院辦公廳《關於完善科技成果評價機制的指導意見》、《關於改進科學技術評價工作的決定》、《科學技術評價辦法(試行)》以及中國標準化協會團體標準《應用技術類科技成果評價規範》，內地專家一致認為4個研發項目均達到內地領先或國際先進水平。項目重視減少資源消耗和環境污染，賦能企業升級轉型。評定結果再次證明生產力局的技術不僅創新性強，並能成功落地而且具有較高的市場價值，為推動實現新型工業化作出貢獻。

當中，「工業4.0智能製造——數字化精益系統(生產線精益分析裝置)」已推廣至大灣區多個行業50多家先導企業，明顯實現降本增效，並且匯集成了數碼化精益行業推行指南，越南、斯里蘭卡等國家的企業也正運用該系統；「鋁-鋼/鋁-碳纖維板材回填式攪拌摩擦點焊技術與工藝」能有效滿足交通設備對輕量化的需求，正積極推廣至大灣區中小企採用該新材料，在此基礎上，生產力局還將與內地及國際科研機構展開針對新能源汽車異種材料技術研究的國際合作項目；「廚餘全面轉化系統」正在香港及珠海等進行中試示範和落地，為保護生態環境、實現碳中和提供可靠技術支撐；綠色節能科技「自動化液態冷凍系統」已被香港多家知名餐飲品牌企業採用，大幅提升處理食品過程的能源效益。

生產力局首席數碼總監黎少斌指，内地專家的肯定，充分印證了生產力局的科研實力服務香港乃至整個大灣區中小企的努力。生產力局過去一年囊括了98項殊榮創歷年最多，近8成已落地應用，預計今年底還將有多個新型工業化項目落地，涵蓋食品、醫藥、新材料行業等。