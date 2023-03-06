「無罩」生活或令兒童感焦慮　模擬情境等方法助走出疫後適應期

本港強制口罩令足足實施了959天，許多小孩一半的人生，甚至有幼童出生以來就活在口罩下。經過3年被迫戴口罩的日子，許多孩子都形成一種「口罩如衣服」的習慣，如今撤令仍然有大部分小孩續戴口罩，部分人會因為發現跟他人不同而感到不安，脫下口罩後會焦慮，長期的限制已對部分孩子造成心理影響。政府專家顧問及不同關注團體相繼指出，再要求兒童長時間戴口罩是傷害多於裨益，特別在學校上課期間，因會直接影響幼童語言發展等能力。為協助兒童過度疫後適應期，香港救助兒童會提出5大建議，助孩子逐漸重拾正常生活。

機構列出的建議循序漸進，以模擬情景等步驟，一步步讓孩子熟習及擺脫口罩。第一項建議是學習尊重別人的意願。小朋友應培養同理心，諒解別人的選擇，包括是否繼續戴口罩。家長可因應孩子的年紀，用適合方式解釋為何口罩令解除，以及甚麼情況下需戴口罩，讓他們思考和選擇。第二是給小朋友模擬情景對白，例如讓小朋友細想在校車、課室等生活場景，問他們是否想戴口罩，家長應先讓子女說出想法，理解後才慢慢引導他們如何回應，即使之後面對別人目光或友伴的詢問，都能輕鬆應對，減輕焦慮和不安。

其三，應給予孩子選擇的空間。家長可在子女書包中放一個後備口罩，讓小朋友隨時可取出戴上或收藏在口罩套中，讓子女可按意願選擇，減低適應期的焦慮。另外，家長也應聆聽孩子的聲音，了解他們所想的背後原因和疑慮。家長更可趁機幫小朋友建立自我認同，面對不同難關，對其心理健康有莫大益處。最後一個建議是家長應多給孩子鼓勵，毋須過分擔心。一般而言，因戴口罩而為兒童帶來長期負面影響的機會很低。家長不應放大這挑戰，也不需過度擔心，相反應多觀察小朋友的反應，跟他們聊天，關心他們。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，無論成人或小朋友都是獨立的個體，都應給予空間表達自己的感受和意願，小朋友的想法亦應被尊重。家長可多給一點耐性及鼓勵，陪伴孩子在成長路上的每個轉變。另外，由於3年的疫情佔了香港兒童生活的一大部分，對他們的身心發展都有一定的影響。機構重視兒童的心理健康，希望社會都以愛心與包容，協助兒童過渡疫後適應期。