安達臣道地盤冧天秤3死意外　勞工處向承建商等提67項檢控

秀茂坪安達臣道一個建築地盤去年9月7日發生的致命工作意外，一部塔式起重機突然倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工不治，6名男工受傷。經徵詢律政司意見後，勞工處已根據《工廠及工業經營條例》(第59章)及《職業安全及健康條例》(第509章)，向相關持責者(包括有關承建商、分判商及個別人士)提出共67項檢控。

涉事地盤正進行香港房屋協會資助出售房屋興建項目工程，主要是興建5幢住宅樓宇。意外當日，有關地盤豎立了三部天秤進行工程，惟涉事的天秤在未有吊運物件情況下，突然倒塌並跌落至下方數個臨時貨櫃辦公室。在幾個貨櫃辦公室內工作的三名工人被倒塌的天秤壓住，其中2人經搶救後證實當場死亡，另1人送往醫院時昏迷，並於當日較後時間身亡。6名受傷工人包括塔式起重機操作員。

調查結果顯示，涉事的天秤是安裝在一個由3層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座(grillage foundation)上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。勞工處發言人指，絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，以保障僱員的職安健。