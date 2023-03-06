逾百盒口罩遺棄垃圾站　包裝完整兼未過期　網民怒斥浪費

政府自上周三(1日)撤銷口罩令，與港人一同抗疫近3年的口罩，瞬間變得一文不值。繼日前有口罩、快測包被遺棄在葵涌某巴士站後，類似的畫面亦同樣發生在錦上路某垃圾站內。有網民昨午(5日)在社平交台發布圖片，指在上述地點見到有人遺棄逾百盒口罩，且都是全新、未使用過，遂呼籲「有需要人士可前往救走」。

涉事網民在Facebook群組「Oh Yes！有野封」內發文，指昨午12時27分，於錦上路吳家村三角公廁旁的垃圾站，發現有大量口罩疑被遺棄。據事主分享的相片可見，垃圾站內至少逾百盒尚未開封的口罩，且生產日期為去年2月24日，使用期限為明年2月23日。網民更打開部分口罩，包裝均完好無缺，大多都是尚未使用。事主遂發起「拯救行戶」，而在兩個半小時後，她亦更新指「見到有人救起咗少少，其他已被垃圾掩蓋，勿前往」。

雖然口罩令撤銷後，防疫物資或成無用之物，但仍有市民會繼續戴罩「傍身」，又或者派發予有需要的人士。對於上述的浪費行為，引起眾多網民痛斥，「冇陰功，送畀清潔工都好啊」、「捐畀人唔得咩」、「其實有些工作係需要戴口罩的，真係浪費」、「咁多，點解唔捐畀有需要人士？畀老人院都好啦」、「感冒時/流感高峰期搭車都可以戴㗎⋯唔使當垃圾丟啊」。