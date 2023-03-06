斥公屋入息限額離地僵化　議員：北河街買餸都要200幾蚊

常有人說「得公屋得天下」，而香港房屋委員會提出凍結23/2024年度的公屋1至5人家庭入息限額，惟相關公屋入息限額被指過於「離地」。有議員今日(6日)在立法會房屋事務委員會上亦批評公屋入息限額「唔貼近現實」，質疑政府未有留意市況，亦有議員指出家庭入息限額限制市民向上流動力，導致「臨上公屋前會搵兼職做」。

議員江玉歡指2023/2024年度的公屋入息限額「唔貼近現實及僵化」，她舉例4人家庭的公屋入息限額為29,640港元，扣除相關開支後，平均而言每人每日只可用127港元，質問政府是否了解市況，稱「北河街買餸都要200幾蚊」。另一議員陳學鋒指有居民「臨上公屋前會搵兼職做」，因入息限額的確「離地」，希望房署在入息限額上有彈性及人性化安排。房屋局常任秘書長王天予指每次檢討都會制定客觀的機制，希望盡量幫到市民，而公屋是住屋安全網。而據文件所示，有155200個私人樓宇非業主戶，佔私人樓宇非業主戶總數的30.5%，會符合入息資格。

至於在濫用公屋的議題上，王天予指過去亦重點檢視，舉例在圍封強檢的行動中，若找不到單位住戶，當局會開始懷疑住戶是否已搬遷，會作為線索予當局去調查，並鼓勵市民就濫用公屋作出舉報。

房委會按機制檢討公屋申請人入息及資產限額，指本港經濟仍受疫情衝擊，房委會認為有必要凍結2023/24年度的公屋1至5人家庭入息限額，由12940港元至37180港元不等，至於6人家庭至10人或以上家庭的入息限額則按既定機制調整，入息限額由42730港元至63990港元不等。在資產限額方面，房委會則建議上調限額1.9%；其中1人戶資產上限由27.3萬港元放寬至27.8萬港元，4人住戶則由56.2萬港元放寬至57.3萬港元。資助房屋小組委員會將於本月中開會討論有關事宜。